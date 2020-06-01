Песков рассказал о работе Путина в период распространения коронавируса

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01.06.2020, 21:53, Новости дня

Число очных контактов президента Владимира Путина было сокращено в связи с распространением коронавируса, но это не влияет на рабочий график главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний», – сообщил Песков, передает ТАСС.

В то же время он подтвердил сокращение количества мероприятий с очными контактами. «Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в эфире телеканала «Россия 24».

По словам пресс-секретаря президента, подобные меры полностью оправданы и не влияют на рабочий график Путина.

Кроме того, Песков заявил, что людям придется соблюдать меры предосторожности «в среднесрочной перспективе». «Что касается снятия всех режимов (ограничений из-за коронавируса), я думаю, что каждый из нас просто будет счастлив почувствовать, что этих режимов больше нет и что не нужно испытывать чувство опасения и страха перед тем, как до чего-то дотронуться, кого-то обнять или кому-то протянуть руку, чтобы поприветствовать», – полагает Песков.

Однако он призвал: «Нужно потерпеть, набраться терпения, пока это вернется».

Пресс-секретарь президента, недавно завершивший лечение в связи с коронавирусом, признался, что ждет «возвращения к прежнему режиму работы во всех аспектах этого режима». Он предположил, что это будет возможно «в обозримой перспективе». «Конечно, мы должны будем научиться вести себя по-другому, как это ни жаль», – заметил Песков. Для примера он привел свою новую привычку – не здороваться с людьми за руку. 

Ранее Песков заявил, что совещания с участием российского лидера Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме, это обусловлено необходимостью беречь президента.



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