В Чебоксарах первые смены детских лагерей начались в онлайн-формате

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01.06.2020, 21:53, Новости дня

Летний детский отдых в Чебоксарах начнется в Международный день защиты детей в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в июне запланировано проведение двух смен, продолжительностью 12 дней. В понедельник воспитанников поздравят начальники лагерей, состоится знакомство с вожатыми и программой мероприятий, передает Regnum. 

При поддержке регионального отделения «Единой России» гимназия №5 в дистанционном форме начнет летние занятия с детьми: кулинарные и творческие мастер-классы, квесты, конкурсы, ориентированные на изучение родного края, его природы и истории. 

Среди наиболее популярных тематических смен – оздоровительная, творческая, художественно-эстетическая, духовно-нравственная, инженерная.

Отмечается, что данный проект по организации досуга для детей распространят в регионах.

По словам композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Григория Гладкова, день защиты детей нужен не только для защиты детей, но и взрослых. 

«Сегодня день рождения детства. День защиты детей. И он защищает не только детей, но и взрослых. Таких, как я. Чтобы сохранить детство в душе каждого взрослого человека. С такими людьми легко жить. Их называют большой ребенок. Ну, а задача взрослых – сделать детей счастливыми. Чтобы они в каждом поколении могли сказать – «За детство счастливое наше, спасибо родная страна», – сказал Гладков, выступая в рамках проекта «Подари искусство #онлайн».

Вместе со своей дочерью Александрой Гладков в рамках проекта исполнил написанные им детские песни, которые звучали в таких мультфильмах, как «Пластилиновая ворона», «Кубик», «Про Веру и Анфису» и других.

Напомним, в 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей РФ пройдет в онлайн-формате.



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