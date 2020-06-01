Путин поручил укрепить санитарно-эпидемиологическую службу в России

01.06.2020, 21:48, Новости дня

Правительство до 10 июня должно подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы в России, говорится в перечне поручений президента Владимира Путина.

«Правительству Российской Федерации подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Срок – до 10 июня 2020 года», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

22 мая Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заявил, что уважение к медикам у россиян всегда было высоким, но еще более выросло на фоне пандемии коронавируса.