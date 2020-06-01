Посольство посоветовало россиянам избегать охваченные бесчинствами города США

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01.06.2020, 21:48, Новости дня

Россиянам, которые находятся в США, рекомендуется избегать мест проведения протестов, а также городов, где происходят «бесчинства», заявило посольство России.

Посольство отметило, что из-за «непрекращающихся беспорядков» комендантский час установлен более чем в 40 городах. Кроме того, в 15 штатах и округе Колумбия власти привлекли к охране общественного порядка нацгвардию.

Как указало посольство в сообщении в Facebook, «ситуация осложняется продолжающейся пандемией коронавируса».

Россиянам в США посоветовали «строго выполнять предписания властей».

Напомним, протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, переросли в погромы, охватившие множество городов США.



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