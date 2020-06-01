В Екатеринбурге неизвестные демонтировали восемь табличек в память о жертвах сталинских репрессий

01.06.2020, 21:42, Новости дня

В Екатеринбурге неизвестные демонтировали восемь табличек, которые были установлены в рамках проекта “Последний адрес” на домах, откуда забирали жертв репрессий в СССР в 1937-1938 годах. Об этом пишет Znak.com.

По факту демонтажа полиция проводит проверку, рассказала активистка Елена Шукаева. Таблички “Последнего адреса” исчезли с домов на улицах: Шейкмана, 19, Челюскинцев, 1, с дома №1 и №7 на улице 8 марта, а также с домов по другим адресам. Еще одну табличку кто-то хотел скрутить, но не успел.

“Мы очень обеспокоены и не понимаем, кто это мог сделать. Родственникам морально будет очень тяжело, я не знаю, как им сообщать об этом. Каждая табличка стоит 4 тысячи рублей, для многих родственников это были большие деньги. Теперь, видимо, мы попросим жителей города помочь нам выяснить, куда пропали таблички, либо попросим помочь деньгами на восстановление табличек”, – рассказала Шукаева.

В администрации Екатеринбурга заявили, что не имеют к случившемуся никакого отношения.

В рамках проекта “Последний адрес” начиная с октября 2017 года на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв политических репрессий в СССР, активисты устанавливают памятные таблички с данными о репрессированных. Более 900 табличек из нержавеющей стали уже установлены в 52 городах и других населенных пунктах России.

Ранее в Твери с бывшего здания НКВД сняли две мемориальные доски в память о расстрелянных поляках и других жертвах ведомства в бывшей Калининской области. Демонтаж табличек мог быть связан с представлением прокуратуры Центрального района Твери.

По официальным данным, в 1930-1953 годах по делам ОГПУ-НКВД-МВД были осуждены 3,8 млн человек, а расстреляны за 1923-1953 годы – 800 тысяч человек. Многие исследователи считают, что эти данные могут быть занижены в несколько раз.