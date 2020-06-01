 

Мнение: Поправка Зарифа

01.06.2020, 21:35, Разное

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Твиттере выложил исправленную версию заявления Помпео о протестах в Иране. Если помните, относительно недавно, США с пафосом вещали о том, что иранский режим скоро падет (в комментариях тогда бегали чудесные персонажи с криками, что режим аятолл на этот раз обречен), что иранская полиция жестко разгоняет протестующих и демократия скоро наступит. Но протесты в Иране сошли на нет, а вот в США наоборот.

Авторские правки иранского министра отмечены красным. Много править не пришлось – Иран заменили на США, поддержка Хезбаллы, Хамас и Хуситов заменена на поддержку диктаторских режимов в Азии, Африке и Латинской Америке, плюс к различным злодеяниям добавлен расизм.
Ситуация в США настолько прекрасна, что заинтересованные стороны не отказываются от удовольствия пошутить по этому поводу, ибо самозванный "моральный авторитет человечества" (как он сам о себе думает) плюхнулся в грязь настолько эпично, что не отметить это никак нельзя. Отсюда и издевательные комментарии иранского министра, и тролинг российского МИДа, и китайский юмор про то, что компартия Китая должна помочь США восстановить подлиную демократию и спасти Америку от самой себя. Более наглядной демонстрации расхождения американской риторики на тему протестов с реальной практикой, даже трудно было представить.

Источник: Colonel Cassad



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