Мнение: Громадье планов

01.06.2020, 21:30, Разное

Общенациональный план действий по восстановлению экономики должен обеспечить выход на траекторию роста, он позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Основная его цель (плана – ред.) – выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", – сказал премьер в ходе совещания с вице-премьерами.

Говоря откровенно, после падения на 15-20% нужно еще очень постараться, чтобы падение продолжилось. Прекращение карантинных мероприятий само по себе выведет экономику на "траекторию роста", и "увеличение реальных доходов граждан" по сравнению с текущей ситуацией. Правда, российская власть умеет удивлять, и в ее силах продолжить обрушение ситуации и после прекращения нынешнего карантина. В особенности с учетом того, что нас уже предупредили о вероятном осеннем повторении нынешнего сценария.

Уже понятно, что ни мировая, ни тем более российская экономики не выйдут на уровень "до эпидемии". Китай вышел из карантина первым, но при этом с показателями у него все довольно плачевно и более того – динамика восстановления вышла на уровень примерно в 90 процентов от докризисной и замерла. И еще один нюанс: даже это восстановление потребовало привлечения в экономику дополнительных примерно 2,5 трлн долларов. Фактически Китай потерял 10 процентов своей экономики, что в абсолютном выражении примерно равно всей российской.

В остальных развитых странах ситуация не сильно отличается, и по всей видимости, и Европа, и США тоже потеряют от 10 до 15 процентов своих экономик. У стран развивающихся последствия будут тяжелее, а если рассматривать еще и сырьевые придатки вроде России, то мы вообще в третьем эшелоне. Наши суммарные потери будут в полтора-два раза (в удельном выражении) больше, чем у развитых стран. Собственно, это уже очевидно – при кратном падении цен на базовые экспортные товары наши ключевые экспортеры существенно просели ещё и в долях на рынке. Особенно катастрофическое положение у Газпрома – с 200 млрд кубометров, которые он экспортировал до кризиса, в этом году в самом оптимистичном прогнозе он вытянет порядка 130-140 млрд кубометров. При этом его проблемы начались задолго до эпидемии, она лишь ускорила и усугубила весь накопленный ранее негатив.

В этом смысле план действий правительства пока выглядит просто рефлекторным бюрократическим действием. В любой непонятной ситуации садись и пиши план. Осмысливать проблему некогда – ее нужно заваливать горами бумаг.

Рефлексы – вещь на самом деле хорошая. Однако они работают в знакомой обстановке, когда есть мышечная память на аналогичные события. Проблема в том, что каждая катастрофа уникальна, и действовать рефлекторно или по аналогии в ней невозможно. Специфика любого катастрофического события (а мы уже находимся в сюжете именно катастрофы, кризис теперь нам может только сниться, как что-то милое, тихое и пасторальное), так вот, специфика в том, что даже незначительные изменения переменных приводят к макрорезультатам. В целом, конечно, сегодня Россия находится в сюжете распада Союза, а вообще-то говоря, этот распад и не был завершен, он был всего лишь отложен по достижении некоторого равновесного уровня, с которого мы как раз сейчас и начали новое падение. Однако аналогии нынешнего этапа и предыдущего, через который мы проходили в середине-конце восьмидесятых, хотя и просматриваются, но совершенно не совпадают. Хотя бы потому, что уровень, с которого началось падение с начала перестройки, несопоставим с нынешним. Советское наследие разворовано и проедено, управленческие кадры – бледная немочь даже по сравнению с позднесоветской номенклатурой, управление макропроцессами и в экономике, и в госстроительстве, и в социальной сфере находится ниже любого критического уровня. Но главное – полностью отсутствует позитивный проект развития. Если в конце Союза возникла идея – а давайте построим рынок, он сам волшебным образом все исправит (не будем обсуждать реалистичность этой идеи), то сегодня нет вообще ничего, кроме лозунга поддержания стабильности. Стабильность на падающем тренде удержать можно только одним: созданием нового проекта развития. В рамках прежнего проекта падение можно только замедлить, а вообще-то говоря, даже это – большая утопия.

С другой стороны, почему это так, вопросов не вызывает. Та самая правящая страта, которая и довела страну о катастрофы, в принципе не может выдвинуть хоть какой-то иной проект развития. Хотя бы потому, что смена парадигмы означает её собственное исчезновение. В любой иной модели развития она перестаёт быть правящей группой, а значит – ни при каких обстоятельствах не откажется от сегодняшней.

Соответственно, в реалиях сегодняшней катастрофы есть только два очевидных устойчивых положения, на которых она может в итоге временно остановиться – это введение фашистской диктатуры или распад страны. Оба сюжета негативны по отношению к сегодняшней ситуации. И оба – промежуточные, так как достигнув их, наша страна, хотя на время и остановит падение, снова ускоренно начнет накапливать противоречия и опять войдет в состояние катастрофы, но еще на более низком уровне. Подобная модель закончится вполне очевидным – полной аннигиляцией государства русского этноса, окончательный территориальный его распад и превращение русских в один из самых больших рассеянных народов на планете, так как катастрофические процессы на нашей территории неизбежно вызовут масштабные антропотоки, уходящие за пределы этой территории.

Это, в общем-то, вполне рабочая модель, так как для всех остальных слишком мало действительных (а не мнимых) факторов хоть какой-то устойчивости. Технически можно зациклиться на каких-то внешних планах какого-то мирового правительства, которое спит и видит исчезновение России, но в данном случае мы делаем всё сами. Зловредные силы в таком сценарии могут вообще занять роль зрителей, так как 99 процентов суицида мы совершаем самостоятельно и прямо сейчас.

У проблемы, конечно, есть решение. Как, впрочем, и у любой проблемы. Оно связано с тем, что развернуть состояние катастрофы в сторону сохранения страны возможно при создании иного проекта развития. Этот проект может выдвинуть только новый правящий слой, уже поэтому снос сегодняшней путинской уголовно-мафиозной номенклатуры является необходимым условием выживания страны и народа. Необходимым, но не достаточным, так как строго говоря, новый проект может оказаться нежизнеспособным. К примеру, эклектический набор воззрений Навального не позволяет характеризовать его как целостную систему (пусть даже рамочную). Поэтому смена Путина на Навального, на мой взгляд, исходную проблему не решает – мы просто не выйдем из катастроф, разве что ее вид будет иным. Говоря откровенно, сегодня вообще не просматриваются силы, способные а)взять власть и б)выдвинуть новый проект. Это и есть ключевое отличие нынешней катастрофы от той, которую мы проходили в середине-конце восьмидесятых. А значит – никаких аналогий с ней не будет. Все будет иначе.