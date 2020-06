Картинка из Сети «убила» телефоны Samsung

01.06.2020, 21:30, Новости дня

Пользователь Twitter под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.

«Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя.

На картинке изображены горы и озеро на фоне заката.

When I tried to upload the original image (left) to Weibo, I found that its color to change (right). At this time, the image became harmless, but when uploaded to twitter, the original image still does not change color, still harmful. So I suspect it may be related to color gamut pic.twitter.com/0A1PlUqlpv

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.

Один из комментаторов предположил, что сбои может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать.

Позже автор публикации заявил, что компания Samsung отреагировала на проблему и готовит специальное обновление.