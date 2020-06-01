 

Канада захотела оставить Россию «за пределами» G7

01.06.2020, 21:30, Новости дня

Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит «Группы семи», поскольку Москва была исключена из этого формата, сообщил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Россия остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться. Мы регулярно обмениваемся мнениями [в рамках саммита Группы двадцати], в том числе и со странами, с которыми у нас не очень хорошие отношения, но G7 всегда был площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями, и я надеюсь его видеть таким и дальше», – передает ТАСС его слова.

Премьер-министр также рассказал, что канадская сторона продолжает обсуждать с США детали предстоящего саммита.

Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждалось проведение саммита «Большой семерки» при участии лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

При этом власти Великобритании выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Испытания пусковой установки мобильного противоспутникового комплекса «Нудоль» начали в России

16.05 / Клинцевич иронично прокомментировал планы американцев

27.05 / Путин дал Собянину поручение по параду Победы

26.04 / В РФ вдвое сократилось число детей-сирот

14.04 / МВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефть

15.04 / Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли

26.04 / Лукашенко объяснил решение не останавливать экономику из-за коронавируса

27.05 / Пульмонолог объяснил, почему у курильщиков COVID-19 может протекать тяжелее

28.04 / Актер Егор Бероев присоединился к акции «Подари искусство онлайн»

27.05 / Во Франции мужчина расстрелял троих человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска