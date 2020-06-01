Канада захотела оставить Россию «за пределами» G7

01.06.2020, 21:30, Новости дня

Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит «Группы семи», поскольку Москва была исключена из этого формата, сообщил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Россия остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться. Мы регулярно обмениваемся мнениями [в рамках саммита Группы двадцати], в том числе и со странами, с которыми у нас не очень хорошие отношения, но G7 всегда был площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями, и я надеюсь его видеть таким и дальше», – передает ТАСС его слова.

Премьер-министр также рассказал, что канадская сторона продолжает обсуждать с США детали предстоящего саммита.

Ранее президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждалось проведение саммита «Большой семерки» при участии лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

При этом власти Великобритании выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7.