Мнение: Путин симпатичнее Бродского?

01.06.2020, 21:25, Разное

Казалось бы, инцидент исчерпан, но осадок остался…. Граффити-портрет Иосифа Бродского закрасили. Хотя на стене во дворе дома, где поэт жил с 1955 по 1972 год, и где сейчас находится его музей, граффити было вполне уместно.

Но мне так и не понятно, почему не закрашивают вот это граффити?

Или вот это?

Или вот это?

Потому что Путин фотогеничнее Бродского? Шойгу – посимпатичнее? Путин или Шойгу – радуют и не раздражают?

А Бродский – и не радует и раздражает?

Фотографии отсюда , отсюда и отсюда