Мнение: Путин симпатичнее Бродского?
01.06.2020, 21:25, Разное
Казалось бы, инцидент исчерпан, но осадок остался…. Граффити-портрет Иосифа Бродского закрасили. Хотя на стене во дворе дома, где поэт жил с 1955 по 1972 год, и где сейчас находится его музей, граффити было вполне уместно.
Но мне так и не понятно, почему не закрашивают вот это граффити?
Или вот это?
Или вот это?
Потому что Путин фотогеничнее Бродского? Шойгу – посимпатичнее? Путин или Шойгу – радуют и не раздражают?
А Бродский – и не радует и раздражает?
Фотографии отсюда , отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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