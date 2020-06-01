 

Мнение: Путин симпатичнее Бродского?

01.06.2020, 21:25, Разное

Казалось бы, инцидент исчерпан, но осадок остался…. Граффити-портрет Иосифа Бродского закрасили. Хотя на стене во дворе дома, где поэт жил с 1955 по 1972 год, и где сейчас находится его музей, граффити было вполне уместно.

Но мне так и не понятно, почему не закрашивают вот это граффити?

Или вот это?

Или вот это?

Потому что Путин фотогеничнее Бродского? Шойгу – посимпатичнее? Путин или Шойгу – радуют и не раздражают?

А Бродский – и не радует и раздражает?

Фотографии отсюда , отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / На карантине у Даны Борисовой скопилась гора немытой посуды

26.03 / Audi представила раскраску для досуга на карантине

08.04 / Сменившая имидж после развода с Петросяном Елена Степаненко в новом шоу устроит кастинг женихов

30.04 / Любовь Аксенова мечтает о ребенке

19.05 / Салон на дому: Джастин Бибер сделал макияж для Хейли Болдуин

29.04 / Мужчина вылечился от рака благодаря поеданию жуков

25.04 / В гостях у Кайли Дженнер: экскурсия по ее новому особняку в Холмби-Хиллз за 36,5 миллионов долларов

19.04 / Эксперты назвали избавляющие от проблем с кишечником сочетания продуктов

11.04 / Бунт в прямой трансляции

16.04 / Петра Романова подозревают в измене жене с партнершей по «Танцам со звездами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска