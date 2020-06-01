 

Американский актер объявил себя жертвой нападения полицейских

01.06.2020, 21:16, Новости дня

Актер Джон Кьюсак, сыгравший в фильмах «Интуиция», «1408» и «2012», сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста.

«Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать», – сообщил Кьюсак на своей странице в Twitter, опубликовав видео с места происшествия.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.
Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020  

На видео слышно, что офицеры кричат «проваливай отсюда», а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. «Хорошо, хорошо», – отвечает автор видео. При этом самого актера на видео не видно.

Также Кьюсак показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и «починили» его средство передвижения дубинками.

These were some of the peace officers – who gently tuned up my bike with their batons- pic.twitter.com/atMf8VaV6l

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020  

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.



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