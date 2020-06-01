 

Сколько потеряли самые богатые россияне из-за коронавируса

01.06.2020, 21:15, Разное

Богатейшие россияне с начала 2020 года потеряли, в общей сложности, 31,48 миллиарда долларов. Большинство из них лишились части состояния, однако одному из наиболее обеспеченных граждан все же удалось повысить доходы.

Отличился совладелец “Норникеля” Владимир Потанин, разбогатевший на 317 миллионов долларов. А больше всех потерял председатель правления “Новатэка” Леонид Михельсон: он лишился 5,74 миллиарда долларов. За ним следует владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на три миллиарда долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Коронавирус вряд ли передается внутриутробно: новые доказательства

03.05 / Мнение: Плотность населения в Европе

17.04 / Ученые создали новый препарат для лечения шизофрении

07.05 / Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных

03.05 / Секретарь премьер-министра рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина

27.04 / Количество смертей от коронавируса превысило 2000

27.04 / Около четверти пациентов с COVID-19 на ИВЛ умерли в больничной сети Нью-Йорка

28.04 / «Книга истории не позволяет вырывать из нее страницы».

31.05 / Мнение: Самые «криминальные» имена…

19.04 / Павел Прилучный впервые прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска