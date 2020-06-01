Сколько потеряли самые богатые россияне из-за коронавируса

01.06.2020, 21:15, Разное

Богатейшие россияне с начала 2020 года потеряли, в общей сложности, 31,48 миллиарда долларов. Большинство из них лишились части состояния, однако одному из наиболее обеспеченных граждан все же удалось повысить доходы.

Отличился совладелец “Норникеля” Владимир Потанин, разбогатевший на 317 миллионов долларов. А больше всех потерял председатель правления “Новатэка” Леонид Михельсон: он лишился 5,74 миллиарда долларов. За ним следует владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на три миллиарда долларов.