Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки

01.06.2020, 21:15, Разное

В американском ситкоме Алексей Воробьев сыграл офицера из

России. Героя знаменитости зовут Юрий Телатович, однако окружающие кличут его Бобби.

“Друзья, наш сериал “Космические войска” всего за сутки

вырвался в топ-3 по всему миру!👻🔥🔥👌

Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с суперуспешным взлетом!” – похвастался Алексей Воробьев в соцсетях. Интересно, что

в титрах российский артист указан как Алекс Спарроу.

Также певец опубликовал серию кадров со съемочной площадки. На одном

из фото артист запечатлен с американской звездой Стивом Кареллом, известным по роли босса-самодура в комедийной теленовелле “Офис”. В

ленте “Космические войска” Карелл исполнил главную роль.

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Публикация от ALEX SPARROW (@mr.alexsparrow) 31 Май 2020 в 7:56 PDT

Добавим, что новый сериал от Netfliх является сатирой на

американских военных. В центре повествования – генерал Марк Нэрд. Через “Твиттер”

герой получает от президента приказ: к 2024 году создать военную базу на Луне. Генерал

берется за выполнение задания. Все вокруг насмехаются над Нэрдом. Они уверены,

что миссия провалится, но герой настолько туп, что не осознает своего плачевного положения и уверено идет к своей цели.

Супругу Марка Нэрда играет звезда сериала “Друзья” Лиза

Кудроу. Роль научного консультанта генерала досталась Джону Малковичу, которого

не так давно зрители видели в сериале “Новый папа”.