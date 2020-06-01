Ты тоже можешь!: #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

01.06.2020, 21:08, Новости дня

#МыВместе – акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса, инициаторами которой выступили Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. В центр по координации волонтерской деятельности может обратиться каждый неравнодушный человек, готовый оказывать поддержку пожилым людям, маломобильным гражданам и медработникам на добровольной основе.

По состоянию на 22 мая 2020 года более 2 млн человек по всей стране получили помощь, почти 114 тысяч россиян примкнули к волонтерскому движению. Среди них супруги Лейла и Сергей Беркутовы, оказывающие адресную помощь по доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».

Теги:

коронавирус