5 фильмов ко дню защиты детей: супергерои и котики, собаки и олени и не только в специальной подборке

01.06.2020, 21:06, Разное

“Знаешь, мама, где я был?”, 12+

Кадр из фильма “Знаешь, мама, где я был?”

Грузинский режиссер, художник и сценарист (например, таких фильмов как “Кин-дза-дза!” и “Мимино”) Резо Габриадзе, создатель знаменитого Театра марионеток в Тбилиси, рассказывает о своем детстве, перемешивая реальные факты с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Это полнометражный анимационный фильм, снятый с большой любовью, ведь режиссером ленты является сын художника Леван Габриадзе. Продюсером же картины выступил Тимур Бекмамбетов.

“Город глазами кота”, 12+

Кадр из фильма “Город глазами кота”Экскурсия по Амстердаму с котом Фрицем как раз подойдет тем, кто скучает по путешествиям во время самоизоляции. Такой столицу Нидерландов вы еще точно не видели: Фриц показывает жизнь пушистых и крылатых обитателей большого города, которых мы часто не замечаем. А вежь они знают, что город принадлежит не только людям.

“Хозяин оленей”, 12+

Кадр из фильма “Хозяин оленей”Этот документальный фильм рассказывает о жизни детей оленеводов, Захара и Пою, которые продолжают традиционную кочевую жизнь родителей, находясь при этом на Крайнем Севере. После просмотра вы наверняка задумаетесь о том, что детство — прекрасая пора, вне зависимости от того, живешь ли ты в огромной тундре или шумном мегаполисе. Кстати, картиня является полнометражным дебютом молодого автора Ксении Елян, который она посвятила режиссеру Александру Расторгуеву, погибшему в 2018 году в ЦАР.

“Щенячья школа”, 6+

Кадр из фильма “Щенячья школа”

Самый милый фильм из коллекции онлайн-кинотеатра, который никого не оставит равнодушным. История взросления и обучения щенков лабрадора — будущих собак-поводырей. Пять малышей на протяжении двадцати месяцев учатся быть профессиональными помощниками и преданными защитниками. Однако далеко не все будут допущены до этой ответственной работы. Кто именно пройдет отбор — узнаете в кино.

“Супергерои”, 12+

Кадр из фильма “Супергерои”

Бэтмен, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и другие супергерои перекочевали из комиксов в кинотеатры, собрав армии фанатов по всему миру, среди которых наверняка есть и ваши дети. Узнайте, как начиналась история любимого персонажа вашего ребенка, чтобы в следующий раз смело поддержать с ним разговор о судьбе героя комиксов.

Эти и другие фильмы из коллекции “Семейный просмотр” вы можете посмотреть на Nonfiction.film в специальной секции. Первые 10 дней — бесплатно. Nonfiction.film — онлайн-кинотеатр для интересующегося и продвинутого зрителя, созданный командой Центра документального кино. Это стриминг-платформа, на которой собраны знаковые документальные картины, ленты из списка премии “Оскар”, лауреаты Каннского, Берлинского, Венецианского и других международных фестивалей. Кстати, если вы хотите поддержать в это непростое время Центр — а также самому узнать больше о мире доументального кино или же познакомить с ним друзей — оформите подписку на онлайн-кинотеатре или же приобретайте сертификаты на посещение ЦДК. Последними можно будет свободно воспользоваться после снятия карантина.