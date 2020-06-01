Грымчаку огласили обвинительный акт

01.06.2020, 21:00, Новости дня

В Высшем антикоррупционном суде во время рассмотрения дела бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласил обвинительный акт. Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

“1 июня 2020 в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по рассмотрению по существу обвинительного акта по делу об обвинении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190; ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 369; ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. На заседании прокурором САП объявлено краткое изложение обвинительного акта”, – говорится в сообщении.

Действия обоих подозреваемых квалифицируют по статьям Уголовного кодекса Украины “мошенничество”, “подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение”.

Во время заседания и сторона обвинения, и сторона защиты выступили со вступительными речами.

Прокурор САП также заявил гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были нанесены в результате совершения преступления.

Следующее заседание по делу назначено на 13.00 12 июня 2020.

ПРОКУРОР ОГОЛОСИВ ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ У СПРАВІ СТОСОВНО ЕКСМІНІСТРА З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ1 червня 2020… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Esmaspäev, 1. juuni 2020

Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что задержанных подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы “последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)”.

Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве, позже ГПУ переквалифицировала дело – теперь Грымчака подозревают в злоупотреблении влиянием. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза.

Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест.