Новый Ford Bronco будет поворачивать с помощью тормозов

01.06.2020, 20:54, Новости дня

В Сети появилось видео с тестов нового поколения внедорожника Ford Bronco, на котором видна работа системы, которая будет повышать маневренность будущей новинки на бездорожье.

Канал The Bronco Nation выложил видеоролик с испытаний на бездорожье нового поколения Ford Bronco в 3- и 5-дверных кузовах. И на 24-й секунде хорошо видно, как при повороте влево у внедорожника блокируется левое заднее колесо, что сразу выдает работу системы помощи при поворотах.

Аналогичная система уже применяется, к примеру, на большом внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 (там она называется Off-Road Turn Assist) и на обновленом в 2019 году китайском Haval H9. При езде на малой скорости и с максимально вывернутым рулем модулятор давления АБС выборочно “прикусывает” тормозами левое или правое заднее колесо. Колесо идет “плугом”, создавая разворачивающий момент, который и позволяет “довернуть” внедорожник на более крутую траекторию, чтобы вписаться в тесный поворот.

Ранее стало известно, что Ford планирует не только возродить культовый внедорожник уже в нынешнем году, но и сопроводить его возвращение появлением более компактной и доступной модификации – она сейчас известна, как Bronco Sport.

Если верить фотографиям, достоверность которых пока никак не подтверждена, экстерьер обоих “Бронко” будет выполнен в одном концептуальном стиле – например, у них схожи оформление решетки радиатора с крупной надписью BRONCO, ступенчатый рисунок подоконной линии в районе задних стоек кузова и брутально-внедорожный антураж в целом.

Определенных тематических акцентов не избежал даже Bronco Sport, который, как ожидается, будет более легковой моделью – его снабдили, к примеру, развитым обвесом из некрашеного пластика и буксировочными проушинами, а сам кузов вседорожника наделен достаточно короткими свесами. При этом по предварительным данным с технической точки зрения Bronco Sport будет кроссовером с несущим кузовом: платформу и моторную гамму (турбомоторы от 180 до 250 л.с.) для него позаимствуют у Ford Escape.

Ожидается, что новый “Бронко” получит съемную крышу.

Что касается “старшего” Ford Bronco, то его разрабатывают со всем уважением к историческому предку. Следствием этого предположительно станут рамная конструкция, система полного привода с раздаточной коробкой и тому подобное. Если верить фото, то и во внешности внедорожника можно будет найти немало отсылок к экстерьеру классического “Бронко”, причем как в трех-, так и в пятидверном кузовах.

А вот дизельных двигателей, в отличие от прямого конкурента Jeep Wrangler, новый Bronco не получит: как и для младшей модели, моторную гамму для него составят из бензиновых турбомоторов. Правда, на этот раз речь идет о более мощных версиях – 2,3-литровом четырехцилиндровом агрегате с отдачей в 270 л.с. и 2,7-литровом V6, который развивает 330 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

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