 

“Торпедо” подтвердило назначение Маслова на пост президента клуба

01.06.2020, 20:54, Новости дня

Московский футбольный клуб "Торпедо" объявил о назначении на пост президента клуба Дениса Маслова. В президентском кресле он сменил Елену Еленцеву, покинувшую черно-белых по обоюдному согласию.

"Президентом ФК "Торпедо Москва" назначен Денис Маслов. Поздравляем Дениса Владимировича с назначением и желаем успешной работы в "Торпедо"! — говорится в обращении на официальном сайте "автозаводцев".

Маслов до "Торпедо" был исполнительным директором пермского клуба "Амкар", который в 2018 году прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Также в послужном списке функционера работа в самарских "Крыльях Советов" и "Нижнем Новгороде".

Напомним, что Еленцева руководила "Торпедо" с декабря 2017 года. Минувший сезон в Футбольной национальной лиге клуб завершил на четвертом месте.



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