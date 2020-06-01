Начались восстановительные работы на месте рухнувшего моста через Колу

01.06.2020, 20:54, Новости дня

Восстановительные работы на месте рухнувшего железнодорожного моста у Колы уже начались. В оперштабе РЖД, который занимается координацией работ, заявили, что поезда смогут поехать через 20 дней.

Начальник главного Управления МЧС по региону Руслан Назаров сообщил: "Мы отработали резервный вариант восстановления жд-сообщения по сухопутному участку. Его протяженность составит 5,7 километра. Проектировщики уже приступили к работам".

Напомним, что мост близ поселка Молочный построили в 30-е годы прошлого столетия. Два раза он подвергался капитальному ремонту, последний раз — в 2014-м. Руководство Октябрьской железной дороги планирует найти на более длинный пролет через мост, который может быть установлен в этом месте без опоры.

Как информирует ГТРК "Мурман", два дня назад паводком подмыло одну из опор железнодорожного моста. Движение было решено остановить. Сегодня в 14.30 дня рухнули два пролета, которые собирались ремонтировать. В результате ЧП никто не пострадал, но власти региона ввели режим ЧС в Кольском районе.

Для пассажиров еще накануне были организованы автобусные маршруты. Сложнее организовать грузоперевозки. Есть возможность перегрузки на автотранспорт в Оленегорске, но такая транспортировка не для любого груза.

Глава региона Андрей Чибис считает: "Главное, как можно скорее запустить движение. Принципиально важно — работа наших предприятий, а это поставка и отправка продукции. Региональные власти оказывают необходимую помощь коллегам из РЖД, в том числе подрядные организации, занимающиеся строительством Мурманского транспортного узла".

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ГТРК "Мурман"