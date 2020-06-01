 

ООН призвала расследовать нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

01.06.2020, 20:53, Новости дня

Инцидент с корреспондентом РИА «Новости», пострадавшим в Миннеаполисе, Михаилом Тургиевым должен быть расследован, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Я надеюсь, ваш коллега поправляется. У меня нет деталей конкретно этого инцидента. Но, очевидно, эти случаи все должны быть расследованы», – передает РИА «Новости» слова Дюжаррика.

Дюжаррик также привел заявление генсека ООН Антониу Гуттереша: «Когда нападают на журналистов, нападению подвергается общество, ни одна демократия не может функционировать без свободы прессы, также ни одно общество не может быть справедливым без журналистов, которые расследуют преступления и говорят правду власти». 

Напомним, в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, который продемонстрировал офицеру удостоверение сотрудника СМИ. В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо. Позднее пострадавший от действий полиции США российский журналист рассказал о своем состоянии.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда.



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