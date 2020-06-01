 

Миннеаполис: въехавшему в толпу демонстрантов водителю предъявлены обвинения

01.06.2020, 20:50, Новости дня

Водителю грузового автомобиля, который въехал в толпу демонстрантов на перекрытом шоссе в Миннеаполисе, предъявлены обвинения в нападении, сообщают власти Миннесоты.

Как рассказал шериф округа Хеннепин, за рулем автоцистерны находился 35-летний Богдан Вечирко.

По словам правоохранительных органов, в воскресенье вечером Вечирко направил автомобиль в толпу демонстрантов на автостраде 35W неподалеку от центра Миннеаполиса. Водитель посигналил, но не замедлил ход при приближении к пешеходам.

Демонстрантам удалось разбежаться в стороны и избежать ранений. Группа протестующих вытащила водителя из кабины и начала избивать его, однако другая группа, по-видимому, встала на его защиту. После этого мужчину передали полиции, которая оказала ему медицинскую помощь, а затем поместила под стражу.

Как рассказал в воскресенье комиссар по делам общественной безопасности Джон Харрингтон, судя по записям с камер видеонаблюдения, автоцистерна уже находилась на шоссе до того, как в 17.00 были выстроены заграждения. Однако комиссар по исправительным учреждениям штата Пол Шнелл впоследствии заявил, что автомобиль объехал заграждения, чтобы остаться на шоссе.

Мотив нападения пока не установлен.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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