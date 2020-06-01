Эксперт: Посещение избирательного участка вряд ли может вызвать вспышку вируса

01.06.2020, 20:48, Новости дня

Россия не единственная страна в мире, которая возобновляет электоральные процедуры. Сербия и Франция тоже начали подготовку к голосованиям, причем даже раньше, чем к национальным футбольным турнирам. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя решение президента назначить голосование по поправкам к Конституции на 1 июля.

«Поскольку голосование предполагается проводить в течение многих дней, то людям не придется толкаться на участке. Все продумывается так, чтобы не возникло никаких очередей, что позволит избежать всплеска заболевания. А если можно будет проголосовать не только внутри зданий избирательных участков, то это дополнительно упростит ситуацию», – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

Эксперт отметил, что на совещании у главы государства, которое состоялось в понедельник, обсуждались особые меры санитарной безопасности, которыми будет сопровождаться процедура голосования. «Среди них – тестирование на коронавирус членов избирательных комиссий, санитарная обработка избирательных участков», – перечислил собеседник.

«На сегодня уже везде в стране отмечается значительное ослабление режима самоизоляции, отменяются запреты и ограничения, на улицах городов снова много людей, пожалуй, за исключением Москвы и Петербурга. А это значит, что посещение избирательного участка вряд ли может вызвать вспышку вируса. Это не большее скопление народа, чем в магазине, а в магазин-то мы ходили все это время, невзирая ни на что. Но что самое главное: наша медицинская система уже приобрела за эти месяцы достаточно серьезный запас прочности», – напомнил эксперт ЭИСИ.

«Кстати, мы не единственные в мире, кто уже начал подготовку к электоральным процедурам. Сербия и Франция тоже готовятся проводить голосование, причем даже раньше, чем запускают свои национальные футбольные турниры, чем назначаются другие спортивно-массовые мероприятия», – продолжает Малахов.

Эксперт отметил, что всенародное голосование по изменениям в Основной закон – исключительно важная процедура, которую нужно проводить, как только появляется возможность. «В противном случае, конечно, хаоса в стране не возникнет. Однако могут зазвучать предположения, что электоральные вопросы вообще можно при любой эпидемии отбрасывать или, по крайней мере, надолго откладывать», – подчеркнул он.

Касаясь содержания поправок, собеседник назвал ключевыми те из них, что закрепляют дополнительные социальные, трудовые гарантии рядовых россиян.

«Но на первое место все же я бы поставил изменения, которые касающиеся принципов взаимодействия с международными партнерами. Введение принципа приоритета российского государственного законодательства над международным – это самое важное», – считает Малахов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Путин попросил россиян проявить активность в голосовании, поскольку речь идет об Основном законе, который «лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей». Президент поручил главам регионам «содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей».

Напомним, ранее Путин назначал голосование по поправкам на 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.