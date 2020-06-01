Синоптики сказали, когда в Москву придет лето

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01.06.2020, 20:47, Новости дня

Летнее тепло придет в Москву после 10 июня: температура воздуха поднимется выше 20 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«По прогнозам, тепла нужно ждать начиная со второй декады месяца, после 10 июня. Когда температура будет соответствовать норме или быть даже чуть выше нормы, тогда можно говорить, что стало тепло. Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду», – цитирует РИА «Новости» Позднякову.

Как уточнила метеоролог, средняя месячная норма температуры для июня – 16,6 градуса, то есть в среднем ночью – 10–12 градусов, а дневная температура должна быть 20–22 градуса. Первая декада июня будет прохладной, а следующие должны оказаться выше или около нормы.

Ранее россиян предупредили о резком похолодании с приходом лета, однако успокоили, что заморозков не будет. Кроме того, по данным синоптиков, май в этом году в Москве мог стать самым влажным за последние почти 200 лет.



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