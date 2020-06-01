Космонавт Рязанский открыл прием проектов на конкурс «Добро не уходит на каникулы»

01.06.2020, 20:47, Новости дня

В рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена» Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский открыл прием проектов на Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы», реализуемого Российским движением школьников.

В прямом эфире Сергей Рязанский вместе с активистами Российского движения школьников рассказал об истории конкурса «Добро не уходит на каникулы», а участники прошлого сезона поделились историями создания и реализации проектов своих добровольческих отрядов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Старт конкурса был дан 11 мая, и за три недели их подало более 3500 школьных добровольческих отрядов из всех регионов России. Лидером по числу участников стала Нижегородская область, оттуда поступило 231 регистрация. На втором месте – Брянская область 144 заявка, на третьем – Оренбургская область (140 отрядов-участников). В пятерку лидеров также вошли Республика Татарстан и Рязанская область, из которых поступило 131 и 106 заявок соответственно. Важно отметить, что 30% от общего числа составляют заявки добровольческих отрядов сельских школ, а самыми активными из 70% городских оказались школы из Санкт-Петербурга, Нижнекамска и Черкесска», – рассказал руководитель конкурса «Добро не уходит на каникулы» Александр Шестов.

Однако для участия в конкурсе необходимо представить проект, соответствующий одной из семи номинаций: популяризация культуры безопасности среди школьников, сохранение экологии и забота о животных, организация комфортной окружающей среды и благоустройство территорий, популяризация здорового образа жизни, сохранение культурного наследия и народной идентичности, проведении образовательных мероприятий для добровольцев, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе. Теперь всем добровольческим отрядам, подавшим свою заявку и прошедшим образовательную программу на сайте Корпоративного университета РДШ, придет ссылка на интернет-ресурс, куда им будет необходимо загрузить свой волонтерский проект до 12 июня.

«Конкурс этого года отличается от всех предыдущих тем, что в нем появился большой образовательный блок. Это программа, включающая в себя видеокурс, направленный на обучение школьников созданию устойчивого добровольческого проекта, а также серию обучающих видео-уроков для педагогов об эффективных способах поддерживать деятельность добровольческого отряда. Второе отличие – появилось большое экспертное сообщество, в состав которого вошли и наши давние друзья: Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики», Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы», Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» и Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны». В этом году более 50 экспертов будут оценивать ваши работы. Увеличилась и сумма гранта, в этом году победители смогут получить на реализацию своего проекта 500 тыс. рублей», – сообщил Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский.

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» проводится с целью создания эффективной системы развития добровольчества в школах. К участию в конкурсе приглашены действующие добровольческие отряды государственных, муниципальных бюджетных или автономных общеобразовательных организаций с численным составом 4 – 15 человек в возрасте от 8 до 17 лет, осуществляющие свою деятельность под руководством куратора.

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется Российским движением школьников в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.

Конкурс предлагает школьникам в летние месяцы каникул попробовать себя в добровольческой деятельности, решающей значимые социальные проблемы.

Партнерами проекта выступают Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики», ВОД «Волонтеры победы», Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» и Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».