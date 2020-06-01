Проект «Мечтай со мной» исполнил заветные желания детей из трех регионов

01.06.2020, 20:47, Новости дня

В Международный день защиты детей на фестивале «Большая перемена» стартовал марафон исполнения детских желаний, который организовал Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в платформу «Россия – страна возможностей».

В рамках марафона в этот день исполнилась мечта 8-летней Вероники Марчуковой из Липецкой области, которая мечтала полетать на воздушном шаре, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Она мечтала увидеть мир с высоты птичьего полета, и в понедельник совершила свой первый в жизни полет на воздушном шаре. С высоты 600 метров Вероника увидела город Задонск, с аэроплощадки которого совершался запуск шара, с его многочисленными храмами и живописными берегами Дона.

На борт воздушного шара Вероника взяла мыльные пузыри и символ проекта «Мечтай со мной» – одуванчик.

«Я счастлива очень сильно, и мне нравится, что маме тоже весело, как и мне!» – поделилась впечатлениями Вероника.

Видео с мероприятия транслировалось в прямом эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена» – так о мечте Вероники Маруковой узнали сотни тысяч жителей нашей страны.

Также благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил заветное желание 6-летней Самиры Хафизовой из Набережных Челнов республики Татарстан. Она мечтала испечь большой торт в ресторане.

Она всегда помогает маме в приготовлении, и мечтала научиться готовить что-нибудь сладкое, например, огромный торт ко дню рождения папы.

«Совсем недавно Самира перенесла 7 месяцев лечения в больнице. Но жизнь, несмотря ни на что, продолжается, а мечты должны сбываться, ведь именно они окрыляют человека и дарят надежду на будущее», – отметили волонтеры проекта «Мечтай со мной».

1 июня заветная мечта Самиры сбылась. Она вместе с мамой приехала в студию «L’art Culinaire», где с помощью шеф-повара Алексея она приготовила торт-медовик. Самира самостоятельно разбила яйца, замесила миксером нужные ингредиенты, участвовала во всех этапах приготовления торта.

Торт будет готов ко дню рождения папы, 2 июня.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил также заветное желание 12-летней Ирины Павел из Орловской области. Она мечтала побывать в студии новостей. Вместе с мамой Ира в понедельник приехала к зданию Первого областного канала Орловской области. Ей показали центральный офис, где работают корреспонденты и журналисты, которые готовят материал для выпуска в эфир, на радио и сайт, а также в студию, где проходит съемка.

На предложение попробовать себя в роли ведущей прогноза погоды Ира с радостью согласилась. Она встала перед камерой и перед хромакеем (зеленый экран, на котором проецируется климатическая карта). Так она дала своей первый прогноз погоды.

Самым запоминающимся моментом она назвала работу в монтажной рубке, где Ира вместе с режиссером смонтировала свой теледебют на память.

«Выступить перед объективами телекамер и с первого раза без запинки прочесть текст с телесуфлера – это непростая задача, но Ира с легкостью с ней справилась. У девочки определенно есть талант, который поможет ей стать профессиональной ведущей», – поделились впечатлениями корреспонденты телеканала.

В рамках Марафона исполнения детских желаний проект «Мечтай со мной» исполняет желания детей от 3 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского. В декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В 2019 году проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.