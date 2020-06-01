Мнение: Отношение царя к оппозиции, Трамп против соцстей и «самые злобные собаки»

01.06.2020, 20:33, Разное

1. К вопросу о том, почему оппозиция долгое время не могла взять верх, несмотря на её бурную деятельность в дореволюционной России. Наткнулся на любопытную историю, хорошо иллюстрирующую нравы последних российских императоров:

Однажды по политическому делу была арестована известная в то время оппозиционная писательница и публицистка Мария Цебрикова. Об этом доложили Государю. На докладе царь начертал краткую резолюцию, состоящую всего из трёх слов: – Отпустите старую дуру!

Весь Петербург хохотал до слёз. Смеялись даже поклонники таланта писательницы, хихикали ультрареволюционеры, ржали анархисты и улыбались феминистки. Это был удар по репутации! Революционная карьера госпожи Цебриковой была уничтожена под корень… С горя она уехала из Петербурга и два года не показывалась в столичном обществе.

Разные эпохи, разные правила. Осип Мандельштам, имевший неосторожность написать эпиграмму про Сталина, сгинул в лагерях в 1938 году. Несколькими десятилетиями позже, когда советская власть стала более цивилизованной, Бродского и Галича просто вышвырнули из СССР за границу. Дмитрий Быков, — самый известный поэт-диссидент современности, — спокойно ведёт передачи на «Эхе Москвы» и на «Дожде».

2. Похоже, свобода слова в США под угрозой. Дональд Трамп решил как следует поприжать соцсети в преддверии грядущих президентских выборов:

https://lenta.ru/news/2020/05/28/social/

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Об этом сообщает ТАСС.

«Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», — подчеркнул американский лидер.

По мнению Трампа, до этого соцсети могли делать все, что захочется и имели беспрецедентную защиту от ответственности, позиционируя себя как нейтральную платформу. «Но это не так», — заявил он. Президент подчеркнул, что указ защищает свободу слова и права граждан США.

3. А вот как мистер Трамп относится к мирным свободолюбивым американцам, протестующим под окнами его резиденции:

https://lenta.ru/news/2020/05/30/pes/

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter, что лично наблюдал за стычками протестующих с сотрудниками Секретной службы, которые начались ночью 30 мая перед Белым домом.

Глава государства похвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. «Я был внутри [Белого дома], наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», — признался американский лидер.

«Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел», — погрозил Трамп, добавив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.