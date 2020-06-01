 

Власти Москвы опровергли фейк о необходимости платить за телефон для соцмониторинга

01.06.2020, 20:30, Новости дня

Услуги связи на телефоне, предоставляемом москвичам для соцмониторинга за пациентами с подозрением на коронавирус, оплачивать не нужно, устройство выдается бесплатно, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Устройства для использования сервиса «Социальный мониторинг» горожанам предоставляются бесплатно. Пользователям необходимо скачать одноименное приложение в Google Play и зарегистрироваться в сервисе», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Так в пресс-службе прокомментировали сообщения СМИ о том, что москвичке с подозрением на коронавирус якобы выдали телефон для соцмониторинга с балансом в минус 2,5 млн рублей. Сообщалось, что аппарат не подключался к Wi-Fi.

В департаменте объяснили, что звонки и выход в интернет, в том числе возможность подключиться к Wi-Fi, на таких устройствах заблокированы – за исключением ресурсов, необходимых для установки и стабильной работы приложения. Оплачивать услуги связи при этом не нужно.

«Обращаем внимание, что при регистрации в «Социальном мониторинге» необходимо указать не номер выданного телефона, а номер, указанный в документах – согласии на получение медицинской помощи на дому или постановлении главного санитарного врача», – добавили в пресс-службе.

Напомним, сервис получения цифровых пропусков доработан с учетом пожеланий москвичей, автоматическое продление пропусков для поездок на работу до 14 июня. Пользователи «Социального мониторинга» могут получать СМС с запросом фотографии. 



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