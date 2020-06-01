«Молодежка ОНФ» запустила онлайн-конкурс рисунков о российских традициях

01.06.2020, 20:30, Новости дня

В Международный день защиты детей «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-конкурс рисунков «Россия – это мы! Наши традиции». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо рассказать о своих семейных традициях в социальных сетях.

К фотографии самого рисунка можно также прикрепить и фото семьи, указав хештеги #ЗабытыеТрадиции, #СамаяНеобычнаяТрадиция, #СамаяПопулярнаяТрадиция. 12 июня по итогам народного голосования будут объявлены победители. Они станут обладателями подарка от волонтеров «Молодежки ОНФ» – чайного сервиза, сообщается на сайте ОНФ.

Также в понедельник российский общественный транспорт «заговорил» детскими голосами. Акцию «Дети говорят!» Народный фронт проводит совместно с благотворительным фондом «Подари солнечный свет» в рамках всероссийской акции #МыВместе.

С 1 июня в общественном транспорте всех регионов страны будут звучать детские рассуждения на тему дружбы, любви, семьи и рассказы о том, как родители оберегают их детство. Также в рамках акции дети читают стихи на тему «Безопасность детства».

«Такие акции прежде всего для нас, взрослых. Дети наполняют нашу жизнь смыслом, ради них мы идем вперед. Каждый защищает детей по-своему. Акция «Безопасность детства», которую «Молодежка ОНФ» проводит совместно с институтом уполномоченных по правам ребенка при президенте России, идет у нас постоянно. В нашем мире не должно быть ничего, что ценилось бы выше благополучия детей», – сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге рассказы на тему безопасности детства подготовили участники «Молодежки ОНФ». Теперь они транслируются в метро.