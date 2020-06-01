 

В МВД попросили сотрудников рассказать о продаже информации “Омбудсмену полиции” и пообещали не наказывать за это

01.06.2020, 20:30, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковВ столичном главке МВД призвали сотрудников срочно сообщить о продаже информации основателю паблика “Омбудсмен полиции” Владимиру Воронцову, пишет “Медиазона”.

В ведомстве считают, что некоторые сотрудники передавали сведения Воронцову за деньги. Если они расскажут об этом не позднее 3 июня, их обещают не наказывать. После этой даты всех, кто, как выяснится, будет замешан в этом, ждет наказание “в соответствии с законодательством”.

Сейчас Владимир Воронцов находится в СИЗО. Против него возбуждено сразу несколько уголовных дел: за вымогательство, изготовление и распространение порнографических материалов группой лиц. Свою вину Воронцов не признает.

Бывшие и действующие сотрудники МВД России, сохраняя анонимность, устраивали в соцсетях флешмоб в поддержку Воронцова, публикуя в соцсетях фотографии с хештегами #СвободуВоронцову и #ЯМыВоронцов.

26 мая на пикет в поддержку основателя паблика “Омбудсмен полиции” вышел журналист Илья Азар, активист Виктор Немытов и другие. Азара и Немытова задержали и арестовали на 15 суток. Позднее Немытова отпустили. Сейчас у здания МВД в Москве на Петровке, 38 продолжаются одиночные пикеты – уже в поддержку арестованного Азара.

Проект “Омбудсмен полиции” занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, но также рассказывает о проблемах силовых структур. Преследования его создателей начались в начале мая, после того как проект опубликовал аудиозапись из Новосибирска. На ней руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.

 



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