Мнение: Засада в Дэвенпорте

01.06.2020, 20:20, Разное

В городе Дэвенпорт (штат Айова) сотрудники полиции попали в засаду протестующих американцев.

Полицейскую машину подкарауливали 8 человек. Один из полицейских получил пулевое ранение.

В ходе ответного огня на поражение были застрелены двое гражданских.Несколько человек арестовано, после того, как машина на которой они удирали, попала в аварию.

Лица поддерживающие протесты пишут, что на самом деле полиция зацепила случайных гражданских лиц оказавшихся на линии огня.

Беспорядки в Дэвенпорте начались еще вечером у одного из местных моллов, который был заранее закрыт, но не избежал внимания демонстрантов.



Как утверждают, это одна из жертв.