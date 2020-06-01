 

Мнение: Засада в Дэвенпорте

01.06.2020, 20:20, Разное

В городе Дэвенпорт (штат Айова) сотрудники полиции попали в засаду протестующих американцев.
Полицейскую машину подкарауливали 8 человек. Один из полицейских получил пулевое ранение.
В ходе ответного огня на поражение были застрелены двое гражданских.Несколько человек арестовано, после того, как машина на которой они удирали, попала в аварию.
Лица поддерживающие протесты пишут, что на самом деле полиция зацепила случайных гражданских лиц оказавшихся на линии огня.
Беспорядки в Дэвенпорте начались еще вечером у одного из местных моллов, который был заранее закрыт, но не избежал внимания демонстрантов.


Как утверждают, это одна из жертв.

Источник: Colonel Cassad



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