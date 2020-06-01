Мнение: Упрощенный порядок обнуления

01.06.2020, 20:18, Разное

Центризбирком РФ намерен упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект обновленного документа.

В частности, в новых правилах будет предложено выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Для получения бланка будет достаточно просто расписаться, указывает газета.

Также в документе допускается досрочное и надомное голосование для всех избирателей. При этом для таких форм волеизъявления гражданам не потребуется указывать уважительную причину (например, отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком), как было в предыдущем проекте правил.

При существующих возможностях фальсификаций введение дополнительных, которые окончательно хоронят даже видимость беспристрастности процедуры подсчета, может говорить лишь о том, что контрольные цифры уже невозможно натянуть в сегодняшней обстановке.

Но задача поставлена, ее нужно как-то выполнять. Путину кровь из носу нужны эти поправки, но он загнал себя в угол незаконным голосованием, которое легитимизирует конституционный переворот. Собственно, потому и голосование, что изменения в конституцию внесены вопреки процедуре. Голосование требуется для того, чтобы сослаться на волю народа, который, как известно, вправе решать что угодно.

То, что голосование не предусмотрено, и такой формы волеизъявлния вообще не существует, Путина не смущает. Не существовало ведь "режима нерабочих дней", "масочно-перчаточного режима", "режима прогулок", но ничего – проглотили.

В реальности Путин заложил под действующей конституцией самую настоящую мину. Фактически любая власть "после Путина" будет вправе вообще отменить всю конституцию целиком и принять новую по любым правилам. И будет вобще-то права – после того, как нелегитимные и незаконные поправки вступят в силу, весь документ под названием конституция превращается в ничто. Стакан навоза делает всю бочку с медом одной бочкой навоза, и разделять разные субстанции не имеет ни малейшего смысла.

Правда, Путин так далеко не смотрит. Его кредо – после нас хоть потоп. Главное, чтобы на его век хватило. В России вообще сформирована уникальная для нас администрация колониального типа. Она не связывает со страной свое личное будущее, будущее страны и народа их не интересует. Первое, что начинают делать государственные мужи – готовить себе пути отхода на новые места проживания.Просто потому, что отлично понимают – после того, что они делают со страной, эта территория будет непригодной не просто для нормальной жизни, а жизни вообще. Поэтому у них нет и не может быть стратегии, а убытки от своего хозяйствования они воспринимают вполне равнодушно – страна и все ее богатства им достались совершенно бесплатно, поэтому любой доллар, выжатый из нее и переправленный "туда" – это чистая прибыль. Поэтому ни у всей путинской номенклатуры, ни у него самого нет ни малейшей стратегии, где упоминалась бы страна. Они – есть, страны – нет.

В этом смысле надругательство над конституцией их совершенно не беспокоит тоже: то, что в будущем нынешние мероприятия поставят на ней крест – да какая разница. Будущее – это то, что будет завтра. Даже послезавтра – это другая геологическая эпоха, так далеко они не смотрят.