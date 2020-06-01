Ученые создали эффективный аналог инсулина из яда морских улиток

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01.06.2020, 20:17, Разное

Объединенный коллектив зарубежных исследователей из разных стран создал аналог инсулина, использовав для этого яд морских улиток-конусов. По словам ученых, состав не уступает по своим свойствам традиционному, но значительно превышает его по скорости действия.
Базовой моделью разработки биологов, представляющих научные организации Австралии, Дании и США, стала человеческая “версия” инсулина, в которую были вставлены уникальные цепочки аминокислот, содержащиеся в молекулах яда моллюсков. Затем эффективность полученного соединения была проверена в лабораторных условиях на грызунах. Ученые отмечают, что такой “укороченный инсулин” продемонстрировал снижение уровня сахара в крови крыс не менее эффективно, чем аналогичная доза обычного гормона. При этом его действие на организм подопытных животных было практически мгновенным. Также, к удивлению ученых, было зафиксировано отсутствие каких-либо реакций со стороны иммунной системы и других негативных побочных эффектов.

Резюмируя результаты исследования, биолог из Университета штата Юта Елена Савафи-Хемами, являющаяся одной из авторов разработки, заверила, что открытый специалистами быстродействующий аналог инсулина способен обеспечить снижение риска развития гипергликемии и других опасных осложнений у больных диабетом. Кроме того, соединение может улучшить функционирование инсулиновых помп, выделяемых гормоном в кровь пациента. “Мы хотели бы дать диабетикам возможность точнее и быстрее управлять уровнем сахара в крови”, – отметила эксперт. Об этом пишет научное издание Nature Structural & Molecular Biology.



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