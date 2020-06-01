Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены на 15 млн детей

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01.06.2020, 20:16, Новости дня

Единовременные выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет 1 июня получили родители 15 млн детей за шесть часов с момента начала перечислений, сообщила пресс-служба Минтруда. Семьям направлено 150 млрд рублей.

«Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются», – приводит слова главы Минтруда Антона Котякова «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, которые были направлены 14,6 млн детей.

Для получения выплаты родителям надо подать заявление на портале госуслуг. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечило прием заявлений через портал, обработка заявлений ведется сотрудниками Пенсионного фонда России, а Федеральная налоговая служба совместно с органами ЗАГС обеспечила оцифровку сведений о рождении детей до 16 лет, что позволило не предоставлять родителям дополнительных справок при назначении этой выплаты.

Подать заявление можно до 1 октября.



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