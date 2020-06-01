Появился новый способ остановить распространение коронавируса

01.06.2020, 20:16, Новости дня

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.

«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», – передает РИА «Новости» слова Кивила со ссылкой на Times.

По мнению медика, вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях сможет держаться до 72 часов, на меди умирает уже через четыре. Прежде всего это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.

Ранее австралийские ученые назвали странную особенность коронавируса – он легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов – даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Кроме того, китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями.