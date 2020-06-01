Мнение: Вот они, ваши хваленые либералы!

01.06.2020, 20:15, Разное

Знаете, как отличить позера от настоящего проводника идей и ценностей? Просто посмотрите на то, как он ведет себя в ситуации стресса – когда все рушится и валится из рук. Если персонаж пятится назад и тихонько отмалчивается, рыская в поисках теплого местечка для себя любимого, то тут все ясно – это просто очередной крикливый популист, не стоящий и скорлупы от выеденного яйца.

Вы, наверное, видите в своих новостных лентах, что сейчас происходит в Америке – хваленой цитадели демократических ценностей и либерализма, которую так воспевают всякие сомнительные российские блогеры, возомнившие себя политиками.

А если вдруг не слышали (что вряд ли), то нате: в стране уже шестой день творятся какие-то чудовищные беспорядки; разъяренные граждане выступают против полицейской жестокости в отношении афроамериканцев, громя казенные участки и поджигая магазины и баррикады. Толпы участников масштабных шествий двигаются аккурат в направлении Белого дома, пытаясь такими варварскими, на минуточку, способами добиться справедливого суда над полицейскими, убившими за неделю до этого чернокожего парня Джорджа Флойда.

Согласитесь, инфоповод просто огромный по своей значимости для тех, кто, скажем так, не согласен с позицией власти везде – и там, и здесь. Однако тревожные новости из Штатов, вероятно, оказались недостаточно важными, например, для Навального, финансируемого прямиком оттуда, и всех его публичных коллег (в особенности скандальной юристки Соболь).

Как этот так? Успеть опорочить Россию, несколько раз порассуждать о «космическом» успехе Маска и запуске SpaceX Crew Dragon на МКС, но НИКАК, ни одним словом не упомянуть события в Америке? А ведь эта тема не лилась только из моего утюга (и то, маловероятно), и не освятить ее – значит закрыть на нее глаза, как на проходящую и ничего не значащую!

Такие вот события лишний раз заставляют задуматься о том, кто у нас любитель покричать в микрофон и возмущаться, а кто действительно что-то делает для всеобщего блага!