 

Мнение: Убийство по-американски в Екатеринбурге…

01.06.2020, 20:10, Разное

В Екатеринбурге росгвардейцы застрелили 27-летнего мужчину, якобы, похитившего четыре рулона обоев общей стоимостью около 8 тысяч рублей.

Для задержания подозреваемого в похищении обоев провели целую спецоперацию. Взломали дверь квартиры, вошли, убили… Парень, якобы, распылил газовый баллончик в лицо первому входящему. За что и был расстрелян.
Отец убитого говорит, что после штурма его увезли в отдел полиции, где пытались убедить, что сын взял его в заложники, а полицейские освободили.

В общем, не повезло парню, что не смог увернуться от пули росгвардейца. Как не повезло афроамериканцу Джорджу Флойду, погибшему 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) после того, как его, уже задержанного, придушил офицер полиции Дерек Шовен.

В США люди взбунтовались против полицейского произвола. Протестующие выходят на улицы в Нью-Йорке, в округе Колумбия, в Калифорнии и даже в тихих провинциях.

В ход пошли не только лозунги против расовой дискриминации, но и радикальные антикапиталистические… Мирные демонстрации, сидячие акции, поджоги муниципальных зданий, стычки с полицией, введение нацгвардии, жестокость силовиков и вандализм — вот что сегодня происходит в США.

Россия – не США? Мы – цивилизованная страна, у нас из-за убийства силовиками подозреваемого народ бузить не будет… Так или не так?

Да и некогда нам бузить,  у нас 1июля  голосование за поправки в Конституцию…  Вот  проголосует народ,  и заживет  страна лучше прежнего! 

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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