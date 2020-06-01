 

Юниор-лига чемпионата КВН Прикамья подготовила сюрприз для волонтеров акции #МыВместе

01.06.2020, 20:08, Новости дня

В день защиты детей участники юниор-лиги Чемпионата КВН Прикамья подготовили для волонтеров акции #МыВместе необычный сюрприз – администратор турнира предложил написать для них стихотворение.

Администратор чемпионата КВН Прикамья Игорь Асташов предложил написать для волонтеров стихотворение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Я уважаю труд волонтеров, особенно в такое трудное время, когда для пожилых людей даже поход в магазин за продуктами – это риск для здоровья. И мне очень приятно, что знаком с этими ребятами лично. Мы подумали, что лучшим способом будет красиво зарифмовать наше «спасибо», – рассказал Игорь Асташов.

Реализовать идею помог друг «Молодежки ОНФ» в Пермском крае Александр Перевозчиков, который написал стихотворение из семи четверостиший.

«Ваши лица масками скрыты, / Не у всех знаем мы имена, / Но сердца добры и открыты / В эти трудные времена», – этими строчками я начал свое стихотворение, в них и главная мысль: хорошо, что в этот непростой период пандемии есть люди, готовые подставить плечо. И мы говорим этим людям спасибо», – сказал автор стихотворения Перевозчиков.

Инициативу поддержали юные участники юниор-лиги чемпионата КВН Прикамья. Девять школьников прочли четверостишия в онлайн формате. По словам детей, у каждого из них есть бабушки и дедушки. Прочитав стихотворение, они таким образом поблагодарили волонтеров от лица всех внуков не только Пермского края, но и всей страны.

Акция #МыВместе объединила тысячи жителей России, которые помогают пожилым, одиноким людям, маломобильным жителям в условиях пандемии. Уже более двух месяцев волонтеры доставляют продукты и лекарства, решают срочные бытовые вопросы, обеспечивают бесплатными продуктовыми наборами нуждающимся. Участники «Молодежки ОНФ» в рамках работы волонтерского штаба ОНФ помогли выполнить 35882 обращения.



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