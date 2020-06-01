Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов

01.06.2020, 20:08, Новости дня

Дезинфекция домов и подъездов не поможет в борьбе с коронавирусом, но может привести к вспышке заболеваемости бактериальными инфекциями, сообщил главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.

«Вот что совсем не помогает, глупость, это что поливают, дома поливают, подъезды поливают, обрабатывают. Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него. А вот бактерии всевозможные потом выживут и они будут уже устойчивы к антисептикам», – сказал он в программе «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев Live», информирует RNS.

Доктор отметил, что это может привести к вспышке заболеваемости бактериальными инфекциями уже этой зимой – в частности, синегнойной палочкой.

«Шваброй вирус не победишь, к сожалению, а экосистему нарушить можно», – подчеркнул Мясников.

Между тем, на прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках, так как именно «подъезд – самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий».