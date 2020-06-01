 

Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов

01.06.2020, 20:08, Новости дня

Дезинфекция домов и подъездов не поможет в борьбе с коронавирусом, но может привести к вспышке заболеваемости бактериальными инфекциями, сообщил главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.

«Вот что совсем не помогает, глупость, это что поливают, дома поливают, подъезды поливают, обрабатывают. Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него. А вот бактерии всевозможные потом выживут и они будут уже устойчивы к антисептикам», – сказал он в программе «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев Live», информирует RNS.

Доктор отметил, что это может привести к вспышке заболеваемости бактериальными инфекциями уже этой зимой – в частности, синегнойной палочкой.

«Шваброй вирус не победишь, к сожалению, а экосистему нарушить можно», – подчеркнул Мясников.

Между тем, на прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко напомнил россиянам, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках, так как именно «подъезд – самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

20.04 / “Мы можем контролировать зверя”. Число смертей от коронавируса в Нью-Йорке продолжает снижаться

03.04 / Путин поручил установить ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с тремя и более детьми

15.05 / Путин назначил крайний срок допвыплат медикам

04.05 / Четыре корабля ВМС США впервые за десятилетия вошли в Баренцево море

22.04 / Правозащитник: В обществе нет консенсуса по новой амнистии заключенных

29.04 / Der Standard – в ходе успешной борьбы с пандемией Меркель вернула доверие немцев

27.03 / ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в опорные киевские больницы

14.05 / Китай может ввести санкции против ряда американских чиновников – СМИ

06.05 / Глава Минздрава оценил ситуацию со средствами защиты в больницах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска