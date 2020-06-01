Трамп объяснил губернаторам, как не выглядеть «кучкой придурков»

01.06.2020, 20:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с губернаторами штатов в резкой форме требовал от них жестких мер против беспорядков, пишет New York Times со ссылкой на аудиозапись разговора, прошедшего в закрытом формате.

«Вам нужно доминировать. Если вы не доминируете, вы зря тратите время, они вас захлестнут, вы будете выглядеть как кучка придурков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT слова Трампа.

В публикации сообщается, что президент США потребовал от губернаторов давать задержанным «очень длительные» тюремные сроки.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что Трамп рекомендовал властям штатов «арестовывать и судить людей».

«Это движение, если вы его не подавите, будет все хуже и хуже. Единственная возможность, при которой оно может действовать успешно, это когда вы проявляете слабость, а большинство из вас проявляют слабость», – приводит ТАСС слова Трампа из публикации CNN.

По словам Трампа, которые приводит американский телеканал «весь мир смеется над тем, что в Миннеаполисе сожгли полицейский участок» во время беспорядков. «Вам нужно арестовывать людей, объявлять их в розыск, сажать их в тюрьму на 10 лет, тогда у вас не будет ничего подобного», – как утверждается, сообщил американский лидер. «Именно так мы поступаем в Вашингтоне», – добавил Трамп, заявив, властям следует «искать зачинщиков» беспорядков.

Ранее Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков. При этом возможности самого Трампа ограничены, основные решения по реакции на протесты принимают губернаторы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.