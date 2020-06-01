Личное: Навязчивая мамочка Таня

01.06.2020, 20:05, Разное

Кроме публичного оголения, как это демонстрирует актрисочка Климова, есть и вторая — ещё более мерзкая! — особенность поведения брошенной бабы за 40. И это — манипуляция детьми.

Точнее, навязывание детей под благородным предлогом: я хочу, невзирая на своё отношение к подлецу меня предавшему, чтобы отношения ребёнка с отцом не пострадали.



Фото: Соцсети

Известная выпивоха Таня Терёшина выдала тут:

«Даже когда я практически ненавидела и не могла смотреть на ее отца, так как мы при расставании, и какой-то момент после него, убийственно ссорились, выбрасывая друг на друга самые мерзкие слова, я все равно, помню, посылала Славе видео с дочкой».

Поговорим о мерзком поведении бабы?

Вчера брошенные сорокалетки накинулись на меня за то, что я посмела уличить их в непотребном поведении на примере актрисы Климовой.

Как только старую прелесть бросили, она тут же освоила фотошоп, оголилась, замазала свою висящую по бокам старую кожуру и вываливает, как из пулемёта, непотребную обнажёнку в соцсеть для эскортниц.

Смотрите, мол, какова я ягодка!

При этом Климова совершенно не думает, какой стыд испытывают её дети, как на них смотрят их одноклассники и друзья.

Таня Терёшина ведёт себе не менее подло. Ушёл мужик? Ах ты ж, сука! И тут же думает: как бы тебя вернуть? Плохим мужем ты вроде как имеешь быть право, а плохим отцом нет — общество осудит.

И начинается форменный поток говна: посмотри, дорогой, на своего ребёночка!

«… я все равно, помню, посылала Славе видео с дочкой».

Он — на свидании со свежей писькой. Или на работе. Или в музее (да-да, так тоже бывает). А она ему посреди его ночи любви — видео с чадом.

И не придерёшься, верно? Не с любовной любовью ведь лезет, а с детьми!

Налицо манипуляция с целью достать мужика, чтобы его вернуть.

Минуточку, только не передёргивайте, как вы вчера это делали — и речи нет, что я против общения бывшего мужа с детьми. Хочет он сохранить отношения с ребёнком? Не мешай. Но в случае в Таней ведь это не так!

Брошенная за 40 баба просто пыталась вернуть сожителя, посылая ему видюшки с ребёнком. Что это? Правильный ответ: мерзкая манипуляция ребёнком. А когда мужика вернуть не вышло, Таня просто нашла утешение в алкоголизме.

Вчера на меня накинулись очень похожие на Климову бабы в предклимактерии, уфотошапливающие свои старые телеса в Эскортограме. Как только не оскорбляли, каких проклятий только не насылали мне на голову.

Я понимаю, слышать правду неприятно, но при чём тут я? Я лишь озвучиваю то, о чём такие бабы стараются умолчать.

Сегодня, я прошу вас подумать, прежде чем испражняться в своём скудоумии и душевной мерзости — разве я сейчас сказала неправду?

Нет ничего святого у брошенной бабы. Сиськи — наперевес. Достать мужика «милым ребёнком» — запросто! А всё почему? Да потому, что ей нужен член — сама-то она без мужа считает себя неполноценной.