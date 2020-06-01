Повышение пенсий в России c 1 июня: кому положены новые выплаты

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01.06.2020, 20:00, Разное

На повышение пенсии в России с 1 июня стоит рассчитывать тем, кому в мае исполнилось 80 лет. Размер их фиксированной выплаты увеличится почти в два раза с нынешних 5 686 рублей.

Прибавку к пенсии в России с 1 июня могут ожидать и граждане, у которых на попечении находятся иждивенцы. Размер повышения составит 1 895 рублей. Выплачивать деньги будут максимум за трех иждивенцев.

Хорошие новости и для пенсионеров, которые уволились с работы. Государство с 1 июня вернет им все выплаты, не полученные по индексации.

Коронавирус также вносит свои коррективы в условия выплаты пенсий в России. Региональные власти будут доплачивать пожилым гражданам, находящимся в самоизоляции. Размер выплат нужно уточнять в местном отделении Пенсионного фонда.

По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.
Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r

— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) May 26, 2020

Ранее “Дни.ру” сообщали, что уйти досрочно на заслуженный отдых могут 30 категорий граждан. Речь идет в том числе о тех, кто работал на Крайнем Севере. При этом необходимо иметь страховой стаж: 20 лет – женщинам и 25 лет – мужчинам.

Особые условия досрочного выхода на пенсию предусмотрены для женщин с двумя и более детьми. Они должны отработать в условиях Крайнего Севере не менее 12 лет. В таком случае уйти на заслуженный отдых можно будет в 50 лет.

Кроме того, в 2020 году россиянам проиндексируют накопительную пенсию. Она увеличится на 9,13%. Перерасчет произойдет автоматически с 1 августа, писать заявление не нужно.



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