 

Бондарчук случайно свела мужа с Андреевой: Сказала Феде, что красивая актриса

01.06.2020, 20:00, Разное

Знаменитость отметила, что впервые увидела актрису в спектакле “Околоноля”. Она уже не помнит, какую роль исполняла девушка в постановке, но до сих пор восхищается ее образом.

“Ей очень идет раздеваться, а там она была в латексном костюме. Я тогда подумала: наконец-то появилась красивая актриса. Пришла домой и сказала Феде, что очень красивая актриса. Ну, теперь у него красивая жена”, – вспомнила Светлана Бондарчук.

Супруги на тот момент прожили вместе почти 25 лет, они развелись в 2016 году. Модель не жалеет о том, что их дороги разошлись. В беседе с Ксенией Собчак звезда отметила, что у нее с режиссером до сих пор сохранились хорошие отношения: “Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но общаемся нормально, все-таки много лет были вместе”.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 9 Май 2020 в 4:38 PDT

Светлана Бондарчук даже поместила на обложку журнала Hello фотографию бывшего мужа с новой пассией. “Я тогда примчалась с “Кинотавра” и говорю: мол, быстро-быстро ставим! Все были в шоке. Ну а что? Если бы мы этого не сделали, кто-нибудь другой поставил”, – улыбнулась главный редактор.

Она отметила, что самостоятельно выбирала снимок для обложки. “Это было нетрудно. Они очень красивая пара”, – сказала знаменитость.



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