 

Наталья Водянова, Даррен Аронофски и Чулпан Хаматова читают любимые сказки вслух: видео дня

01.06.2020, 19:54, Разное

Пандемия коронавируса и последовавший локдаун спровоцировали неожиданный всплеск онлайн-креатива. Сеть заполонили миллионы челленджей, игры и благотворительные аукционы, на которых знаменитости из А-листа предлагают купить и вечер с собой, и съемки в их новом фильме всего за 10 долларов… Впрочем, особую популярность получили онлайн-чтения. Если раньше звездными чтецами – вроде Криса Эванса, Орландо Блума, Тома Харди – могло похвастаться разве что суперпопулярное шоу Bedtime Stories, которое идет с 2002 года на британском телеканале CBeebies, то теперь выбор сказок на ночь стал ошеломляющим.

Вот Кайя Гербер читает про бурого мишку, Милла Йовович – про Муху-Цокотуху, а Меган Маркл – то ли про утку, то ли про зайца. А режиссер Тайка Вайтити собрал вокруг ночника такую плеяду звезд, что чтение рассказа “Джеймс и гигантский персик” вполне можно спутать с виртуальной красной дорожкой “Оскара”.

В России подобные проекты тоже существуют. Так, Сергей Жуков записывает сказки вместе с женой и детьми, а проект музыканта Василия Зоркого “Сказки на дому” собирает за книжками отечественных и международных звезд. В аккаунте последнего можно увидеть, как Наталья Водянова читает сказку Сергея Козлова “Про ежика и медвежонка”, а Даррен Аронофски, номинант на “Оскар”, режиссер фильмов “Черный лебедь”, “Реквием по мечте” и “Рестлер”, – “Крошечку-хаврошечку”.

Кроме того, сегодня в День защиты детей проект “Сказки на дому” решил поддержать тех, кому сейчас сложнее всего, а именно благотворительные фонды. Параллельно с чтениями в их аккаунте в Instagram идет рассказ о четырех больших благотворительных фондах – “Подари жизнь”, “Дети-бабочки”, “Обнаженные сердца” и “Шалаш”.

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Публикация от Fairytales At Home (@skazkinadomu)1 Июн 2020 в 10:00 PDT

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