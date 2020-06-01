Приглашенный редактор Юлия Савичева о потере ребенка, перерыве в карьере и долгожданном рождении дочери

01.06.2020, 19:54, Разное

До появления моей дочери Ани я столкнулась с большим количеством проблем, связанных со здоровьем. По своей натуре я трудоголик с выраженным синдромом отличницы, из-за этого мне порой бывает сложно остановиться и выйти из рабочего режима. Раньше я очень легко относилась к беременности, думая, раз у моих бабушек и мамы все прошло легко, значит и мне не о чем переживать. Как же я сильно тогда заблуждалась.

Не слушая советов врачей, я продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома – бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи – я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь. Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности о случившемся. Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной. Тогда мы решили, что больше не позволим повториться подобному и будем подходить к беременности серьезно, ведь каждая пара, которая задумывается о пополнении, должна помнить, что это очень серьезный момент жизни и он не терпит легкомыслия.

После произошедшего, в течение трех следующих лет, я продолжила активно работать: гастроли и круглосуточные съемки, переживания и стрессы все копились и копились. Врач повторял мне, что нужно пройти полное лечение, ослабить график, но я опять не слушала – трудоголизм брал верх. Наши перелеты во время гастролей сменялись поездами, мы могли на протяжении трёх суток добираться поездом из одного города в другой. Разумеется, подобное – стресс для организма. Мой иммунитет не выдерживал такого рабочего ритма, я постоянно болела. Ни о каких детях в такой ситуации и речи быть не могло.

То, что я пережила тремя годами ранее, то, от чего бежала, вновь меня настигло. И тогда я поняла, что нужно сделать выбор: работа или семья. Поняла, что если сейчас я не остановлюсь, не начну заниматься своим здоровьем и семьей, то потеряю вообще все. В слезах я позвонила Максу и попросила его отпустить меня на год, и он, выслушав меня, дал свое согласие. Наверное, в какой-то степени он меня тогда и спас, за что я очень благодарна ему до сих пор.

Мы с мужем приступили к усердному лечению и… Перестарались. Оба “зеленые” и залеченные мы пришли в очередной раз в больницу, на что лечащий врач сказала: “Просто уезжайте, отключите телефоны и наслаждайтесь жизнью, отдохните”. Мы, послушав совет, взяли билеты и улетели к семье мужа в Португалию. Выключив телефон и пропав со всех радаров и социальных сетей, я начала жить совершенно другой жизнью. Тогда пришло понимание, что вокруг меня тоже все живет, я начала получать удовольствие от обыденных вещей: от завтрака на свежем воздухе, от природы, которая меня окружает, от похода на реку или купания в океане. Мы с мужем заново начали узнавать друг друга, у нас наконец-то появилось время на общение. Поэтому самоизоляция, которая происходит сейчас, нам очень знакома. Единственное отличие – тогда с нами не было нашей Ани. Я забыла про все таблетки, которые принимала во время лечения, отпустила свои заботы и проблемы. Здоровье улучшилось, а вот заветного результата так и не было, и мы решили возвращаться домой.

За неделю до отлета мы сидели на берегу океана, на плечо мужа села бабочка. Она долго не улетала, медленно двигая крылышками. Он сказал: “Как интересно, смотри, не боится, я даже могу погладить ее”, в тот момент внутри себя я ничего не ощущала, все было как обычно. Мы собрали вещи и накануне вылета, буквально за три дня до самолета, я понимаю, что со мной происходит что-то странное. Ну и, как можно догадаться, наш отдых в одночасье превратился в сумасшедший дом. В хорошем смысле этого слова – счастье сменилось тревогой, которая потом сменилась восторгом и фантастической благодарностью случаю и людям, которые нас окружают. Проконсультировавшись с врачом, на следующие 10 месяцев мы остались в Португалии и встали на учет, ведь полеты были совершенно противопоказаны.

Это были самые счастливые и в то же время самые тревожные месяцы в моей жизни. Мы переживали за все. Но я старалась абстрагироваться, понимая, что мое состояние сказывается на состоянии ребенка. Вся беременность протекала очень непросто, но по сравнению с прошлыми злоключениями – все казалось парой пустяков, да и вообще – это тема для отдельного разговора.

14 июля 2017 года появилась Аня. Рыжая, как апельсин. Когда ее положили мне на живот, мой мир перевернулся: я ее вижу, я ее чувствую! Врачи пришли в восторг, когда увидели, что Аня внимательно смотрит на меня и слушает, как я пою ей колыбельную, написанную мужем во время моей беременности.

Я очень счастлива, что в то непростое время меня поддержала моя семья и люди, которые со мной работали. Было очень приятно, что мои слушатели волновались и переживали, интересовались тем, куда я пропала. В тот период я поняла, насколько сильно устала и как мне необходим перерыв. Нужно замечать знаки, которые нам посылают, прислушиваться к себе и к своему организму. Помните, что нужно обязательно беречь себя, консультироваться с врачом, сдавать все анализы и прислушиваться к советам специалистов, ведь уже в первые дни беременности вы начинаете нести огромную ответственность за своего будущего ребенка. Не забывайте, что у каждого человека свой особенный организм, требующий определенных мер предосторожности и заботы.

Сейчас я точно знаю, что прекраснее полноценной семьи нет ничего. Я очень люблю свою работу, но она не будет иметь никакого значения без семьи. Во всем должна быть гармония!