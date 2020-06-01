Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты после пандемии

01.06.2020, 19:53, Новости дня

Авиакомпании могут выбрать один из двух вариантов – либо поднять цены на билеты уже сейчас, либо отложить этот шаг на будущее, иного выбора у них нет, сообщил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Ранее в Роспотребнадзоре подготовили ряд методических рекомендаций для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Предлагается трехэтапный план снятия ограничений, на первом, например, пассажиры будут обязаны находиться в масках и перчатках на протяжении всего полета.

«Зарубежные направления, я думаю, откроют еще не скоро. В целом нужно понимать, что это не проблема авиаотрасли, у авиаотрасли вообще нет проблем с возобновлением полетов – все готовы начать летать хоть сегодня, только разрешите. Это в случае международного сообщения. И, конечно, полеты не будут разрешены до тех пор, пока в стране не будут полностью погашены очаги заболевания. Это касается даже не отдельных стран, а регионов», – считает Гусаров.

Например, продолжает эксперт, если в Европе в какой-то одной стране все еще будут очаги инфекции, значит, туда летать не станут. Скорее всего, и Россия, и другие страны не будут возобновлять авиасообщения с какой-то одной страной Евросоюза, так как границы там прозрачны, а значит, нужно дождаться полного исчезновения очагов эпидемии во всех странах Европы.

Возобновление международных рейсов откладывается на неопределенный срок, и это будет последней снятой противоэпидемической мерой, полагает эксперт. Скорее всего, произойдет это не раньше весны следующего года и будет поэтапным, нельзя же снять ограничения на все страны сразу. Например, если и в Китае, и в РФ будут полностью погашены очаги инфекции, значит и восстановится авиасообщение.

«Внутрироссийские полеты не запрещены и сейчас, только вот пассажиры пока не идут, боятся. Никто не хочет полететь, например, в Москву, чтобы потом две недели просидеть на карантине, ведь такие правила все еще действуют. Но есть надежда на туризм – сезон начнется где-то с середины июня. Речь идет о поездках на наши черноморские и кавказские курорты. Думаю, тогда и начнется более-менее какая-то положительная динамика», – говорит Гусаров.

Авиакомпании уже сейчас пытаются продавать билеты на 15 июня, чем показывают готовность возобновить полеты по многим направлениям, продолжает эксперт. Он также отмечает, что с точки зрения экономики цены однозначно должны существенно вырасти, но учитывая платежеспособность населения после вспышки коронавируса, стоимость авиабилетов, скорее всего, будет «скакать» в очень большом диапазоне.

«На каких-то направлениях будут акции, распродажи, авиакомпании будут всячески привлекать дешевыми ценами. Понятное дело, как только пойдут продажи и спрос возрастет – цены резко пойдут вверх. То есть сейчас у авиакомпании может быть две стратегии: первая – надо летать так, чтобы получать прибыль (тогда цены будут высокими, поскольку ранее были одни убытки), вторая – когда авиакомпания понимает, что на прибыль она рассчитывать уже не может и у нее огромные убытки, она может распродавать дешевые билеты ниже себестоимости, потому что нужно собрать хоть какую-то выручку, не думая о завтрашнем дне», – рассуждает Гусаров.

Эксперт объясняет, что при втором сценарии есть риск того, что полет может попросту не состояться. Соответственно, авиакомпания просто может не выполнить свои обязательства, отменив рейс и вернув деньги. Но человек уже на эту сумму точно никуда отправиться не сможет. В связи с этим Гусаров не рекомендует брать билеты с большой скидкой «на будущее», например, сейчас на август, чтобы как раз не потерять отдых. При этом вполне возможно попробовать «словить» акцию на ближайший полет, так как при отмене человек просто возьмет более поздний рейс.