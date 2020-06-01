Собянин назвал своевременным решение о дате голосования

01.06.2020, 19:53, Новости дня

Сейчас самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем в будущем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя назначение даты голосования по поправкам в Конституцию.

«Сегодня Президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», – сообщил он в своем блоге.

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса выявила «не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении».

«И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире», – сказал Собянин.

«Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией», – подытожил мэр.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования.