Ткаченко может стать министром культуры – нардеп

01.06.2020, 19:48, Новости дня

Телевизионный менеджер, депутат Верховной Рады IX созыва от фракции “Слуга народа” Александр Ткаченко может стать новым министром культуры Украины. Об этом 1 июня написал в Telegram другой депутат монобольшинства Александр Качура.

“Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно”, – сообщил он.

Эту информацию изданию LB.ua подтвердила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. Она уточнила, что на пост председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики фракция будет рекомендовать Никиту Потураева.

Пост министра культуры вакантен с 4 марта, когда был сформирован Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля. Владимир Бородянский, возглавлявший Министерство культуры, молодежи и спорта, отказался от работы в новом правительстве из-за несогласия с разделением ведомства на два.

10 марта врио министра культуры стала Светлана Фоменко.

Ткаченко 31 мая сообщил, что собирается баллотироваться в мэры Киева.