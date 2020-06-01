Опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста под Мурманском
01.06.2020, 19:48, Новости дня
Обрушившийся железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола в Мурманской области сняли на видео.
Видео публикуют «Известия».
Надводная часть конструкции не выдержала, упав в реку Колу. Работает восстановительная бригада, передает РИА «Новости».
Работы займут около трех недель.
Ранее сообщалось, что опора железнодорожного мост в Кольском районе под Мурманском обрушилась из-за паводка. Никто не пострадал. СК начал проверку по факту инцидента.
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