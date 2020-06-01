 

Опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста под Мурманском

01.06.2020, 19:48, Новости дня

Обрушившийся железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола в Мурманской области сняли на видео.

Видео публикуют «Известия».

Надводная часть конструкции не выдержала, упав в реку Колу. Работает восстановительная бригада, передает РИА «Новости».

Работы займут около трех недель.

Ранее сообщалось, что опора железнодорожного мост в Кольском районе под Мурманском обрушилась из-за паводка. Никто не пострадал. СК начал проверку по факту инцидента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Минздрав подтвердил готовность обеспечить дополнительные выплаты медикам

09.04 / В Сербии указали на необходимость сохранения сильной РФ при Путине

29.03 / На Москву надвигается непогода

10.04 / Путин, Трамп и саудовский король обсудили добычу нефти

22.05 / Хомчак намерен сменить командующего ВМС Украины – СМИ

10.05 / Названы документы для подтверждения адреса при возвращении в Россию

12.05 / Захарова рассказала о «дезинформационной пандемии»

14.05 / Вирусолог рассказал, в каком случае в РФ возможна вакцинация по «военному типу»

17.05 / Коломойский и не только. Сытник рассказал, какие олигархи хотят его отставки

22.05 / В Башкирии признали экстремистской организацию “Башкорт”: она якобы призывала к отделению от России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска