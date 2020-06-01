Опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста под Мурманском

01.06.2020, 19:48, Новости дня

Обрушившийся железнодорожный мост между станциями Выходной и Кола в Мурманской области сняли на видео.

Видео публикуют «Известия».

Надводная часть конструкции не выдержала, упав в реку Колу. Работает восстановительная бригада, передает РИА «Новости».

Работы займут около трех недель.

Ранее сообщалось, что опора железнодорожного мост в Кольском районе под Мурманском обрушилась из-за паводка. Никто не пострадал. СК начал проверку по факту инцидента.