Эксперт: «Голос» дезинформирует народ о голосовании по Конституции

01.06.2020, 19:48, Новости дня

«Движение «Голос» продолжает путать и дезинформировать тех, кто собирается принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Но, похоже, запуталось само», – сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД сопредседатель ассоциации НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«То институт общественных палат называет «госорганом», голосование – «недореферендумом», то пугает несуществующей агитацией, которая в данной ситуации не предусмотрена вовсе», – отметил Брод в ответ на критику «Голосом» даты голосования по поправкам в Конституцию России.

«Еще с утра представители «Голоса» согласились с тем, что если дата голосования будет определена 1 июля, то оно состоится 1 июля. И сразу же после того, как президент назвал этот день «вполне подходящим» для голосования и «безупречным» с юридической точки зрения, появляется очередной выхлоп недовольства. Оказывается, дату голосования «обставили». Словно не было (с телетрансляцией) детального обсуждения этого вопроса, выступлений со стороны председателя ЦИК, главы Роспотребнадзора, членов рабочей группы по поправкам, анализа готовности избирательной системы, ситуации с динамикой пандемии, обсуждения мер обеспечения здоровья граждан, наблюдателей, членов комиссий. В общем, не верь глазам своим», – отметил член СПЧ.

«Все происходящее «Голос» именует звучно: «пир во время чумы». Непонятно только, кто пирует. Не пиррова ли это победа, то есть, поражение, самого «Голоса», который пытается голосование банально сорвать, при том, что желающих прийти проголосовать, согласно данным соцопросов, становится все больше, несмотря на сложные времена», – добавил Брод.

Накануне Брод заявлял, что критикой несуществующего документа и предполагаемого порядка проведения голосования по Конституции движение «Голос» демонстрирует неуважение к согражданам.

В понедельник президент Владимир Путин после дательного обсуждения с главой ЦИК, главой Роспотребнадзора и министром просвещения объявил, что голосование по поправкам в Основной закон страны состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля, что позволит предотвратить скученность на участках.

Все участники голосования по поправкам будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками, а перед началом голосования планируется провести тестирование членов комиссий на коронавирус. В ЦИК заявляли, что голосование будет безопаснее, чем поход в магазин.