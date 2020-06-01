 

Столичным барам площадью менее 20 “квадратов” запретили продавать алкоголь

01.06.2020, 19:40, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в закон о торговой деятельности в столице. Согласно правкам, ограничивается розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания площадью в 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах.

Продавать алкоголь небольшим заведениям можно будет лишь в том случае, если у них имеется зал обслуживания посетителей, общая площадь которого соответствует требованиям федерального законодательства. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в РФ вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя. Авторы, выступившие с инициативой, считают, что такая мера позволит регулировать работу "наливаек", то есть небольших баров и кафе, располагающихся в жилых домах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Россиянам дали доступ к электронным трудовым книжкам

01.05 / CNN – США планируют наказать Китай за «распространение» коронавируса

27.04 / На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов

31.05 / Ермак задекларировал крупную сумму наличности

04.04 / Полиция нашла миргородца, который скрывался от медиков из-за подозрения на COVID-19

05.04 / За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 80 тыс. человек

14.05 / Узбекистану вернули активы Гульнары Каримовой на $10 млн

19.04 / Предсказан рост госдолга США до рекордных значений

06.05 / Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

14.04 / Названа дата закладки шести боевых кораблей для ВМФ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска